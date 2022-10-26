Залишив сусідів без газу: у Харкові умілець переплутав газо- та водопроводи
Внаслідок “помилки” одного мешканця без газу в Харкові залишилося близько 20 приватних будинків, оскільки вода заповнила газопровід.
Про інцидент у Київському районі Харкова повідомила пресслужба Харківської мерії.
“Власник одного з приватних будинків самостійно заміняв газову колонку й замість газової системи підключився до водопровідної. У результаті система газопостачання заповнилася водою”, – розповіли подробиці в міськраді.
У результаті газовикам довелося відкачувати воду та замінювати пошкоджені ділянки газопроводу в приватному секторі.
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“У результаті після перевірки на щільність та герметичність газопостачання поновили близько 20 приватним будинкам”, – повідомили в мерії.
Харків’янам нагадали, що навіть війна – не привід самостійно втручатися в систему газопостачання.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 10:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок “помилки” одного мешканця без газу в Харкові залишилося близько 20 приватних будинків, оскільки вода заповнила газопровід".