Залишив сусідів без газу: у Харкові умілець переплутав газо- та водопроводи

Внаслідок “помилки” одного мешканця без газу в Харкові залишилося близько 20 приватних будинків, оскільки вода заповнила газопровід.

Про інцидент у Київському районі Харкова повідомила пресслужба Харківської мерії.

“Власник одного з приватних будинків самостійно заміняв газову колонку й замість газової системи підключився до водопровідної. У результаті система газопостачання заповнилася водою”, – розповіли подробиці в міськраді.

У результаті газовикам довелося відкачувати воду та замінювати пошкоджені ділянки газопроводу в приватному секторі.

“У результаті після перевірки на щільність та герметичність газопостачання поновили близько 20 приватним будинкам”, – повідомили в мерії.

Харків’янам нагадали, що навіть війна – не привід самостійно втручатися в систему газопостачання.