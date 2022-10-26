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Залишив сусідів без газу: у Харкові умілець переплутав газо- та водопроводи

Події 10:41   26.10.2022
Оксана Горун
Залишив сусідів без газу: у Харкові умілець переплутав газо- та водопроводи

Внаслідок “помилки” одного мешканця без газу в Харкові залишилося близько 20 приватних будинків, оскільки вода заповнила газопровід.

Про інцидент у Київському районі Харкова повідомила пресслужба Харківської мерії.

“Власник одного з приватних будинків самостійно заміняв газову колонку й замість газової системи підключився до водопровідної. У результаті система газопостачання заповнилася водою”, – розповіли подробиці в міськраді.

У результаті газовикам довелося відкачувати воду та замінювати пошкоджені ділянки газопроводу в приватному секторі.

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    • “У результаті після перевірки на щільність та герметичність газопостачання поновили близько 20 приватним будинкам”, – повідомили в мерії.

    Харків’янам нагадали, що навіть війна – не привід самостійно втручатися в систему газопостачання.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Жовтня 2022 в 10:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок “помилки” одного мешканця без газу в Харкові залишилося близько 20 приватних будинків, оскільки вода заповнила газопровід".