Оставил соседей без газа: в Харькове умелец перепутал газо- и водопроводы

В результате «ошибочки» одного жильца без газа в Харькове осталось около 20 частных домов, так как вода заполнила газопровод.

Об инциденте в Киевском районе Харькова сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.

«Владелец одного из частных домов самостоятельно заменял газовую колонку и вместо газовой системы подключился к водопроводной. В результате система газоснабжения заполнилась водой», — рассказали подробности в горсовете.

В результате газовикам пришлось откачивать воду и менять поврежденные участки газопровода в частном секторе.

«В результате после проверки на плотность и герметичность газоснабжения возобновили около 20 частных домов», — сообщили в мэрии.

Харьковчанам напомнили, что даже война — не повод самостоятельно вмешиваться в систему газоснабжения.