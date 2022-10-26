Оставил соседей без газа: в Харькове умелец перепутал газо- и водопроводы
В результате «ошибочки» одного жильца без газа в Харькове осталось около 20 частных домов, так как вода заполнила газопровод.
Об инциденте в Киевском районе Харькова сообщила пресс-служба Харьковской мэрии.
«Владелец одного из частных домов самостоятельно заменял газовую колонку и вместо газовой системы подключился к водопроводной. В результате система газоснабжения заполнилась водой», — рассказали подробности в горсовете.
В результате газовикам пришлось откачивать воду и менять поврежденные участки газопровода в частном секторе.
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«В результате после проверки на плотность и герметичность газоснабжения возобновили около 20 частных домов», — сообщили в мэрии.
Харьковчанам напомнили, что даже война — не повод самостоятельно вмешиваться в систему газоснабжения.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 10:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате «ошибочки» одного жильца без газа в Харькове осталось около 20 частных домов, так как вода заполнила газопровод".