Девять повреждений устранили в Харькове на трубопроводах

Бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили девять повреждений на трубопроводах и привели в порядок восемь смотровых колодцев, сообщил Харьковский горсовет.

В Новобаварском районе выполнили комплексные восстановительные мероприятия на магистрали диаметром 150 мм по пр. Любови Малой.

Из-за серьезного характера повреждения водоснабжение в жилые дома было временно приостановлено, сообщил начальник Новобаварского района службы наружных водопроводных сетей Евгений Сальков.

Сегодня, 23 ноября, бригады Комплекса «Харьковводоснабжение» проводят восстановительные работы на 13 поврежденных участках трубопроводов.

Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.

Читайте также: В Харькове ремонтируют 15 повреждений на водоводах