Дев’ять пошкоджень усунули у Харкові на трубопроводах
Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули дев’ять пошкоджень на трубопроводах і упорядкували вісім оглядових колодязів, повідомила Харківська міськрада.
у Новобаварському районі виконали комплексні відновлювальні заходи на магістралі діаметром 150 мм по пр. Любові Малої.
Через серйозний характер пошкодження водопостачання в житлові будинки було тимчасово призупинено, повідомив начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков. За його словами, завдяки злагодженим діям ремонтників аварію оперативно ліквідували, подачу води відновили, а територію в обов’язковому порядку облаштували.
Сьогодні, 23 листопада, бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 13 пошкоджених ділянках трубопроводів.
Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 13:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули дев’ять пошкоджень на трубопроводах і упорядкували вісім оглядових колодязів, повідомила Харківська міськрада.".