Дев’ять пошкоджень усунули у Харкові на трубопроводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули дев’ять пошкоджень на трубопроводах і упорядкували вісім оглядових колодязів, повідомила Харківська міськрада.

у Новобаварському районі виконали комплексні відновлювальні заходи на магістралі діаметром 150 мм по пр. Любові Малої.

Через серйозний характер пошкодження водопостачання в житлові будинки було тимчасово призупинено, повідомив начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков. За його словами, завдяки злагодженим діям ремонтників аварію оперативно ліквідували, подачу води відновили, а територію в обов’язковому порядку облаштували.

Сьогодні, 23 листопада, бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 13 пошкоджених ділянках трубопроводів.

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