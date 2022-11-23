Live
  • Середа 23.11.2022
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.55
    • 🔴

Дев’ять пошкоджень усунули у Харкові на трубопроводах

Суспільство 13:53   23.11.2022
Оксана Якушко
Дев’ять пошкоджень усунули у Харкові на трубопроводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули дев’ять пошкоджень на трубопроводах і упорядкували вісім оглядових колодязів, повідомила Харківська міськрада.

у Новобаварському районі виконали комплексні відновлювальні заходи на магістралі діаметром 150 мм по пр. Любові Малої.
Через серйозний характер пошкодження водопостачання в житлові будинки було тимчасово призупинено, повідомив начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.  За його словами, завдяки злагодженим діям ремонтників аварію оперативно ліквідували, подачу води відновили, а територію в обов’язковому порядку облаштували.

Сьогодні, 23 листопада, бригади Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 13 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

Читайте також:  У Харкові ремонтують 15 пошкоджень на водоводах

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

22:33
Терехов закликав не використовувати газові балони великого об’єму у квартирах
22:06
Безоплатні дрова: ХОВА попросить ще грошей у Кабміну, а ліс – в інших областей
21:38
Митрополита Єлисея планують позбавити звання “Почесний громадянин міста Ізюм”
20:58
Співробітник Укренерго отримав орден за збитий на Харківщині штурмовик РФ
20:38
Бійці ДСНС розбирають завали двох дев’ятиповерхівок на Салтівці (фото, відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дев’ять пошкоджень усунули у Харкові на трубопроводах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2022 в 13:53;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» усунули дев’ять пошкоджень на трубопроводах і упорядкували вісім оглядових колодязів, повідомила Харківська міськрада.".