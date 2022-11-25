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Работа на Харьковщине: топ-10 вакансий недели с зарплатой от 7 до 23,5 тысяч

Общество 21:55   25.11.2022
Елена Нагорная
Работа на Харьковщине: топ-10 вакансий недели с зарплатой от 7 до 23,5 тысяч Инфографика ХОВА

Работа есть. По состоянию на 24 ноября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области были актуальными около тысячи вакансий.

Инфографику опубликовала Харьковская ОВА.

Больше всего — 23,5 тысячи гривен в месяц — предлагают главному бухгалтеру, инженер-технолог будет получать 22750 гривен, а замыкает топ-3 вакансия для врача-отоларинголога с предлагаемой зарплатой в 20 тысяч.

Оператор машинного доения и доводчик-притирщик будут иметь по 12 тысяч, администратор зала — 9 тысяч, ассистент фармацевта — 8,5 тысяч, диспетчер службы перевозок — 7 тысяч, а заведующий канцелярией и комендант — по 6700.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь в Telegram или на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 21:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работа есть. По состоянию на 24 ноября, по данным областной службы занятости, в Харьковской области были актуальными около тысячи вакансий.".