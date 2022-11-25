Робота на Харківщині: топ-10 вакансій тижня із зарплатою від 7 до 23,5 тисяч

Робота є. Станом на 24 листопада, за даними обласної служби зайнятості, у Харківській області були актуальними близько тисячі вакансій.

Інфографіку опублікувала Харківська ОВА.

Найбільше – 23,5 тисячі гривень на місяць – пропонують головному бухгалтеру, інженер-технолог матиме 22750 гривень, а замикає топ-3 вакансія для лікаря-отоларинголога із зарплатою у 20 тисяч.

Оператор машинного доїння та доводжувач-притирник матимуть по 12 тисяч, адміністратор (господар) залу – 9 тисяч, асистент фармацевта – 8,5 тисяч, диспетчер служби перевезень – 7 тисяч, а завідувач канцелярії та комендант – по 6700.

Із повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості та безробіття звертайтесь до Telegram або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 0730559824, 0985670576; 0990562800; 0951387296.