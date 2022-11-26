Спасатели Харьковщины тушили гаражи, загоревшиеся из-за обстрелов на Купянщине
В Харьковской области за сутки с 25 по 26 ноября произошло 15 пожаров, один из-за обстрелов, сообщает ГСЧС.
Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.
За сутки было 34 оперативных выезда, из которых:
15 – на ликвидацию пожаров; 1 из них вызван вражескими обстрелами.
Пожар, вызванный попаданием вражеского снаряда, произошел в Купянском районе. Горели 6 гаражей на площади 200 кв. Для ликвидации этого пожара от ГСЧС привлекали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Огонь локализовали в 03:30 и ликвидировали в 4:20.
4 раза спасатели выезжали на обследование территорий после завершения обстрелов: 1 раз в Купянске и 3 раза в Чугуев.
В Купянске взрывной волной выбило окна в больнице и жилой пятиэтажке. В Чугуеве обстрелы разрушений не повлекли. Жертв и пострадавших во всех случаях не было.
Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 297 взрывоопасных предметов.
Жителям городов Купянска, Изюма, Балаклеи и поселка Коротич спасатели доставили 16 тонн питьевой и технической воды.
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- • Дата публикации материала: 26 ноября 2022 в 08:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области за сутки с 25 по 26 ноября произошло 15 пожаров, один из-за обстрелов, сообщает ГСЧС.".