Спасатели Харьковщины тушили гаражи, загоревшиеся из-за обстрелов на Купянщине

В Харьковской области за сутки с 25 по 26 ноября произошло 15 пожаров, один из-за обстрелов, сообщает ГСЧС.

Спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени.

За сутки было 34 оперативных выезда, из которых:

15 – на ликвидацию пожаров; 1 из них вызван вражескими обстрелами.

Пожар, вызванный попаданием вражеского снаряда, произошел в Купянском районе. Горели 6 гаражей на площади 200 кв. Для ликвидации этого пожара от ГСЧС привлекали 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Огонь локализовали в 03:30 и ликвидировали в 4:20.

4 раза спасатели выезжали на обследование территорий после завершения обстрелов: 1 раз в Купянске и 3 раза в Чугуев.

В Купянске взрывной волной выбило окна в больнице и жилой пятиэтажке. В Чугуеве обстрелы разрушений не повлекли. Жертв и пострадавших во всех случаях не было.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 297 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Купянска, Изюма, Балаклеи и поселка Коротич спасатели доставили 16 тонн питьевой и технической воды.

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