Рятувальники Харківщини гасили гаражі, що горіли через обстріли на Куп’янщині

У Харківській області за добу з 25 по 26 листопада сталося 15 пожеж, одна через обстріл, повідомляє ДСНС.

Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки за умов воєнного часу.

За добу було 34 оперативні виїзди, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж; один із яких викликаний ворожими обстрілами.

Пожежа, спричинена потраплянням ворожого снаряда, сталася у Куп’янському районі. Горіли 6 гаражів на площі 200 кв. Для ліквідації цієї пожежі від ДСНС залучали 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу. Загиблих та постраждалих немає. Вогонь локалізували о 03:30 та ліквідували о 4:20.



4 рази рятувальники виїжджали на обстеження територій після завершення обстрілів: 1 раз у Куп’янську та 3 рази у Чугуїв.

У Куп’янську вибуховою хвилею вибило вікна у лікарні та житловій п’ятиповерхівці. У Чугуєві обстріли руйнувань не спричинили. Жертв та постраждалих у всіх випадках не було.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 297 вибухонебезпечних предметів.

Жителям міст Куп’янська, Ізюму, Балаклії та селища Коротич рятувальники доставили 16 тонн питної та технічної води.