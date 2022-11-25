На Харківщині за добу одна людина загинула та двоє постраждали на пожежах

Жодна з пожеж, яка коштувала жителям Харківської області життя та здоров’я, не була викликана ворожими обстрілами.

За інформацією ДСНС, НП із потерпілими та загиблими трапилися в Малій Данилівці, а також Лозовій та районі.

“У смт Мала Данилівка Харківського району горів приватний будинок, де постраждав чоловік 1973 року народження. Його було доставлено до опікового центру м. Харків. Подія сталася о 14:24 на вул. Наумова, 20. Площа пожежі склала 60 кв. м. Її ліквідували бійці 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини о 17:57”, – повідомили в ГУ ДСНС України в Харківській області.

У селі Олексіївка Лозівського району пожежа забрала життя чоловіка 1953 року народження. Там на вулиці Молодіжній, 26, горів приватний будинок. На місці виявили тіло загиблого. Про силу пожежі можна судити, виходячи з того, що почалася вона близько сьомої вечора, а ліквідували вогонь уночі – о 01:15.

Ще одна пожежа з потерпілим сталася у багатоповерхівці в Лозовій.

“О 15:36 стався пожежа в багатоповерховому житловому будинку. На 5 поверсі у квартирі горіли домашні речі та балкон на площі 20 кв. м. Під час гасіння пожежі було врятовано чоловіка 1962 року народження, якого було госпіталізовано до районної лікарні. Пожежу локалізували біля 15:56 та ліквідували о 16:33”, – повідомили рятувальники.

Загалом за день на Харківщині сталося 13 пожеж, одна з них – через обстріл. Він був у Куп’янському районі. Загиблих та потерпілих там немає.