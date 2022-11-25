На Харьковщине за сутки один человек погиб и два пострадали на пожарах
Ни один из пожаров, стоивших жителям Харьковской области жизни и здоровья, не был вызван вражескими обстрелами.
По информации ГСЧС, ЧП с пострадавшими и погибшими случились в Малой Даниловке, а также Лозовой и районе.
«В пгт Малая Даниловка Харьковского района горел частный дом, где пострадал мужчина 1973 года рождения. Он был доставлен в ожоговый центр г. Харькова. Событие произошло в 14:24 на ул. Наумова, 20. Площадь пожара составила 60 кв. м. Его ликвидировали бойцы 32-й Государственной пожарно-спасательной части в 17:57», — сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Алексеевка Лозовского района пожар унес жизнь мужчины 1953 года рождения. Там на улице Молодежной, 26, горел частный дом. На месте обнаружили тело погибшего. О силе пожара можно судить, исходя из того, что начался он около семи вечера, а ликвидировали огонь ночью — в 01:15.
Еще один пожар с пострадавшим случился в многоэтажке в Лозовой.
«В 15:36 произошел пожар в многоэтажном жилом доме. На 5 этаже в квартире горели домашние вещи и балкон на площади 20 кв. м. Во время тушения пожара был спасен мужчина 1962 года рождения, который был госпитализирован в районную больницу. Пожар локализовали в 15:56 и ликвидировали в 16:33», — сообщили спасатели.
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В целом за сутки на Харьковщине случилось 13 пожаров, один из них — из-за обстрелов. Он был в Купянском районе. Погибших и пострадавших там нет.
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2022 в 08:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ни один из пожаров, стоивших жителям Харьковской области жизни и здоровья, не был вызван вражескими обстрелами".