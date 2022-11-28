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Лучшим учителем Украины стал биолог из гимназии №47 Харькова Андрей Самойлов

Общество 12:24   28.11.2022
Оксана Якушко
Лучшим учителем Украины стал биолог из гимназии №47 Харькова Андрей Самойлов

Учитель биологии Харьковской гимназии №47 Андрей Самойлов победил во Всеукраинском конкурсе «Учитель года – 2022».

Андрей Самойлов стал лучшим в номинации «Биология» по результатам городского конкурса, сообщили в Департаменте образования. Потому он представлял Харьков на Всеукраинском конкурсе как победитель областного этапа.

«Андрей Михайлович – отличник образования Украины, молодой талантливый педагог с инновационным мышлением, преподает в гимназии 12 лет. Высокий уровень профессиональных знаний и профессиональная компетентность учителя стали залогом успеваемости его учеников», — отметили в департаменте.
В прошлом году четверо его учеников получили 200 баллов ВНО, еще 15 его воспитанников – не менее 180 баллов.

В настоящее время Андрей Михайлович и команда Харьковской гимназии №47 находятся в США. Они следят за отлетом ракеты на мысе Канаверал в рамках программы школьных космических экспериментов SSEP (Student Spaceflight Experiments Program).

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 ноября 2022 в 12:24;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Учитель биологии Харьковской гимназии №47 Андрей Самойлов победил во Всеукраинском конкурсе «Учитель года – 2022».".