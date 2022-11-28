Кращим учителем України став біолог з гімназії № 47 Харкова Андрій Самойлов
Вчитель біології Харківської гімназії №47 Андрій Самойлов переміг у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2022».
Андрій Самойлов став найкращим у номінації “Біологія” за результатами міського конкурсу, повідомили у Департаменті освіти. Тому він представляв Харків на Всеукраїнському конкурсі як переможець обласного етапу.
«Андрій Михайлович – відмінник освіти України, молодий талановитий педагог із інноваційним мисленням, викладає у гімназії 12 років. Високий рівень професійних знань та професійна компетентність вчителя стали запорукою успішності його учнів», – зазначили у департаменті.
Минулого року четверо його учнів здобули 200 балів ЗНО, ще 15 його вихованців – не менше 180 балів.
Наразі Андрій Михайлович та команда Харківської гімназії №47 перебувають у США. Вони спостерігали за відльотом ракети на мисі Канаверал у рамках програми шкільних космічних експериментів SSEP (Student Spaceflight Experiments Program).
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2022 в 12:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вчитель біології Харківської гімназії №47 Андрій Самойлов переміг у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року – 2022».".