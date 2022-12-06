Верховный комиссар ООН по правам человека приехал в Харьков. Подробности

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 6 декабря посетили Харьков и, в частности, встретились с правоохранителями.

Иностранных делегатов интересовала ситуация в деоккупированных населенных пунктах региона, преступления российских военных, а также расследование уголовных производств, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что еще остаются под оккупацией 28 населенных пунктов, в которых проживают 200-300 человек, а в Харькове военные РФ с начала войны почти полностью разрушили крупнейший спальный район — Северную Салтовку, где проживало 400 тысяч человек.

По данным полиции, с 24 февраля на Харьковщине погибло более 1600 человек, из них 74 ребенка. Следователи зарегистрировали более 6600 уголовных производств. За три месяца деоккупации эксгумировано более 900 тел. Установлено 25 мест, где пытали людей, в Изюме, Купянске, Казачьей Лопани и Волчанске.