Live
  • Вторник 06.12.2022
    • Харьков
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Верховный комиссар ООН по правам человека приехал в Харьков. Подробности

Происшествия 17:23   06.12.2022
Елена Нагорная
Верховный комиссар ООН по правам человека приехал в Харьков. Подробности Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 6 декабря посетили Харьков и, в частности, встретились с правоохранителями.

Иностранных делегатов интересовала ситуация в деоккупированных населенных пунктах региона, преступления российских военных, а также расследование уголовных производств, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

Правоохранители рассказали, что еще остаются под оккупацией 28 населенных пунктов, в которых проживают 200-300 человек, а в Харькове военные РФ с начала войны почти полностью разрушили крупнейший спальный район — Северную Салтовку, где проживало 400 тысяч человек.

Читайте также: ООН передала переселенцам Харьковщины микроволновки, чайники и холодильники

По данным полиции, с 24 февраля на Харьковщине погибло более 1600 человек, из них 74 ребенка. Следователи зарегистрировали более 6600 уголовных производств. За три месяца деоккупации эксгумировано более 900 тел. Установлено 25 мест, где пытали людей, в Изюме, Купянске, Казачьей Лопани и Волчанске.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

16:33
В Харькове в метро установили новогоднюю елку (Фото)
16:07
Синегубов: Ремонт Харьковской областной травматологии сделан более чем на 55%
13:11
Скандал в горсовете Харькова: чиновник мэрии ударил полицейского
22:34
Как будут завтра отключать свет на Харьковщине и по Украине. Прогноз Укрэнерго
21:51
Харьковская 92-я бригада показала, как сбили вражеский вертолет Ка-52 (видео)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Верховный комиссар ООН по правам человека приехал в Харьков. Подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 6 декабря 2022 в 17:23;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк и глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер 6 декабря посетили Харьков и, в частности, встретились с правоохранителями.".