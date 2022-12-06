Верховний комісар ООН з прав людини приїхав в Харків. Подробиці

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк та голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер 6 грудня відвідали Харків та, зокрема, зустрілися з правоохоронцями.

Іноземних делегатів цікавила ситуація у деокупованих населених пунктах регіону, злочини російських військових, а також розслідування кримінальних проваджень, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці розповіли, що ще залишаються під окупацією 28 населених пунктів, в яких мешкають 200-300 осіб, а в Харкові військові РФ з початку війни майже повністю зруйнували найбільший спальний район – Північну Салтівку, де мешкало 400 тисяч осіб.

За даними поліції, з 24 лютого на Харківщині загинуло понад 1600 людей, з них 74 дитини. Слідчі зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень. За три місяці деокупації ексгумовано понад 900 тіл. Встановлено 25 місць, де катували людей, в Ізюмі, Куп’янську, Козачій Лопані та Вовчанську.