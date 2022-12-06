Live
  • Вівторок 06.12.2022
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.74
    • 🟢

Верховний комісар ООН з прав людини приїхав в Харків. Подробиці

Події 17:23   06.12.2022
Елена Нагорная
Верховний комісар ООН з прав людини приїхав в Харків. Подробиці

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк та голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер 6 грудня відвідали Харків та, зокрема, зустрілися з правоохоронцями.

Іноземних делегатів цікавила ситуація у деокупованих населених пунктах регіону, злочини російських військових, а також розслідування кримінальних проваджень, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

Правоохоронці розповіли, що ще залишаються під окупацією 28 населених пунктів, в яких мешкають 200-300 осіб, а в Харкові військові РФ з початку війни майже повністю зруйнували найбільший спальний район – Північну Салтівку, де мешкало 400 тисяч осіб.

Читайте також: ООН передала переселенцям Харківщини мікрохвильовки, чайники та холодильники

За даними поліції, з 24 лютого на Харківщині загинуло понад 1600 людей, з них 74 дитини. Слідчі зареєстрували понад 6600 кримінальних проваджень. За три місяці деокупації ексгумовано понад 900 тіл. Встановлено 25 місць, де катували людей, в Ізюмі, Куп’янську, Козачій Лопані та Вовчанську.

Автор: Елена Нагорная

Новини за темою:

16:33
У Харкові в метро встановили новорічну ялинку (Фото)
16:07
Синєгубов: Ремонт Харківської обласної травматології зроблений на 55%
13:11
Скандал у міськраді Харкова: посадовець мерії вдарив поліцейського
22:34
Як завтра вимикатимуть світло на Харківщині та по Україні. Прогноз Укренерго
21:51
Харківська 92-га бригада показала, як збили ворожий вертоліт Ка-52 (відео)

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Верховний комісар ООН з прав людини приїхав в Харків. Подробиці»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2022 в 17:23;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк та голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер 6 грудня відвідали Харків та, зокрема, зустрілися з правоохоронцями.".