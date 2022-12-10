Из минометов и артиллерии. Россияне били по 16 населенным пунктам Харьковщины
Самое горячее направление на Харьковщине – Купянщина и приграничные районы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.
В Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворечная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 07:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самое горячее направление на Харьковщине – Купянщина и приграничные районы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.".