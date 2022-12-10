Из минометов и артиллерии. Россияне били по 16 населенным пунктам Харьковщины

Самое горячее направление на Харьковщине – Купянщина и приграничные районы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворечная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области.