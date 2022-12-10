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Из минометов и артиллерии. Россияне били по 16 населенным пунктам Харьковщины

Общество 07:38   10.12.2022
Оксана Якушко
Из минометов и артиллерии. Россияне били по 16 населенным пунктам Харьковщины

Самое горячее направление на Харьковщине – Купянщина и приграничные районы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.

На Слобожанском направлении обстрелов из минометов и ствольной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Стрелка, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Чугуновка и Каменка Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дворечная, Синьковка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое и Первомайское Харьковской области.

Читайте также: Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 07:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Самое горячее направление на Харьковщине – Купянщина и приграничные районы, сообщил Генеральный штаб ВСУ.".