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Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 18:22   09.12.2022
Елена Нагорная
Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

В течение суток российская армия продолжила обстреливать Харьковскую область из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крохмальное и Первомайское.

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«Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем», — отметили в Генштабе.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 18:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия продолжила обстреливать Харьковскую область из различного вооружения.".