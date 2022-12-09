Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
В течение суток российская армия продолжила обстреливать Харьковскую область из различного вооружения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крохмальное и Первомайское.
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«Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 18:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия продолжила обстреливать Харьковскую область из различного вооружения.".