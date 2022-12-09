Районы десяти населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб

В течение суток российская армия продолжила обстреливать Харьковскую область из различного вооружения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Слобожанском направлении враг обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Чугуновка и Каменка.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии различных типов по районам населенных пунктов Двуречная, Купянск, Крохмальное и Первомайское.

«Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и в дальнейшем», — отметили в Генштабе.