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Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Події 18:22   09.12.2022
Олена Нагорна
Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати Харківську область із різного озброєння.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне і Першотравневе.

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“Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі”, – зазначили в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 18:22;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати Харківську область із різного озброєння.".