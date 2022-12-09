Райони десяти населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати Харківську область із різного озброєння.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне і Першотравневе.
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“Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі”, – зазначили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 18:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби російська армія продовжила обстрілювати Харківську область із різного озброєння.".