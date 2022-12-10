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З мінометів і артилерії. Росіяни били по 16 населеним пунктам Харківщини

Суспільство 07:38   10.12.2022
Оксана Якушко
З мінометів і артилерії. Росіяни били по 16 населеним пунктам Харківщини

Найгарячіший напрямок Харківщини – Куп’янщина та прикордонні райони, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 07:38;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найгарячіший напрямок Харківщини – Куп’янщина та прикордонні райони, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.".