З мінометів і артилерії. Росіяни били по 16 населеним пунктам Харківщини
Найгарячіший напрямок Харківщини – Куп’янщина та прикордонні райони, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.
На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дворічна, Синьківка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове і Першотравневе Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 07:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найгарячіший напрямок Харківщини – Куп’янщина та прикордонні райони, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.".