Ситуация со светом, отоплением и транспортом в Харькове. Информация Терехова
Ситуация с электро- и теплоснабжением в Харькове относительно стабильная и контролируемая, рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.
«Ситуация более-менее стабильная, потому что у нас работает энергетика. Да, есть веерные отключения, как и по всей Украине. Тем не менее, ситуация контролируемая. У нас работает вся критическая инфраструктура. Я имею в виду теплоснабжение, работает у нас городской электротранспорт. Работает метрополитен, трамваи, троллейбусы, ездят автобусные маршруты. Город работает, город живет. Мы с энергетиками очень тщательно работаем, чтобы восстановить то, что натворили наши враги. Это нам пока удается. Есть определенные трудности, но мы их преодолеваем», — отметил городской голова.
В эфире телемарафона Терехов также рассказал, что желающие смогут встретить 2023-й год возле главной елки Харькова на станции метро «Университет», но при одном условии.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ситуация со светом, отоплением и транспортом в Харькове. Информация Терехова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 20:52;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация с электро- и теплоснабжением в Харькове относительно стабильная и контролируемая, рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".