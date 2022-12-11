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Ситуация со светом, отоплением и транспортом в Харькове. Информация Терехова

Общество 20:52   11.12.2022
Елена Нагорная
Ситуация со светом, отоплением и транспортом в Харькове. Информация Терехова

Ситуация с электро- и теплоснабжением в Харькове относительно стабильная и контролируемая, рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Ситуация более-менее стабильная, потому что у нас работает энергетика. Да, есть веерные отключения, как и по всей Украине. Тем не менее, ситуация контролируемая. У нас работает вся критическая инфраструктура. Я имею в виду теплоснабжение, работает у нас городской электротранспорт. Работает метрополитен, трамваи, троллейбусы, ездят автобусные маршруты. Город работает, город живет. Мы с энергетиками очень тщательно работаем, чтобы восстановить то, что натворили наши враги. Это нам пока удается. Есть определенные трудности, но мы их преодолеваем», — отметил городской голова.

В эфире телемарафона Терехов также рассказал, что желающие смогут встретить 2023-й год возле главной елки Харькова на станции метро «Университет», но при одном условии.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 20:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация с электро- и теплоснабжением в Харькове относительно стабильная и контролируемая, рассказал городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".