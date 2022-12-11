Ситуація зі світлом, опаленням і транспортом у Харкові. Інформація Терехова

Ситуація з електро- та теплопостачанням у Харкові відносно стабільна та контрольована, розповів міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

“Ситуація більш-менш стабільна, бо в нас працює енергетика. Так, є віялові відключення, як і по всій Україні. Тим не менш, ситуація контрольована. У нас працює вся критична інфраструктура. Я маю на увазі теплопостачання, працює в нас міський електротранспорт. Працює метрополітен, трамваї, тролейбуси, їздять автобусні маршрути. Місто працює, місто живе. Ми з енергетиками дуже ретельно працюємо, щоб відновити те, що накоїли наші вороги. Це нам поки що вдається. Є певні труднощі, але ми їх долаємо”, – зазначив міський голова.

В етері телемарафону Терехов також розповів, що охочі зможуть зустріти 2023-й рік біля головної ялинки Харкова на станції метро “Університет”, але за однієї умови.