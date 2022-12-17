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Шесть харьковских поездов опаздывают от шести часов до часа – Укрзализныця

Общество 11:28   17.12.2022
Оксана Якушко
Шесть харьковских поездов опаздывают от шести часов до часа – Укрзализныця

Укрзализныця возобновила энергоснабжение на всех главных участках, но 24 рейса следуют с задержками более часа.

18 рейсов задерживаются около часа. 23 поезда продолжают курсировать по графику. Ни один поезд дальнего сообщения не отменен.

Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:

№91/92 Харьков — Одесса (+6 часов);
№1/2 Харьков — Ивано-Франковск (+3 ч 03 мин);
№65/66 Умань — Харьков (+2 ч 26 мин);
№45/46 Харьков — Ужгород (+1 ч 36 мин);
№93/94 Харьков — Хелм (+1 ч 09 мин);
№21/22 Харьков — Трускавец (+42 мин);

Ввиду отставания поездов от графика и удобства пассажиров на маршруте №712 Киев — Краматорск скоростные поезда Интерсити заменили поездами со спальными вагонами.

Читайте также: Шесть харьковских поездов задерживаются от двух до пяти часов. Данные на 17:00

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 11:28;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Укрзализныця возобновила энергоснабжение на всех главных участках, но 24 рейса следуют с задержками более часа.".