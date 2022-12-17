Шість харківських поїздів запізнюються від години до 6 годин – Укрзалізниця
Укрзалізниця відновила енергопостачання на всіх головних ділянках, але 24 рейси йдуть із затримками понад годину.
18 рейсів затримуються в межах години. 23 поїздів продовжують курсувати за графіком. Жодного поїзда далекого сполучення не скасовано.
Найбільші затримки зараз спостерігаються в таких рейсів:
№91/92 Харків — Одеса (+6 годин);
№1/2 Харків — Івано-Франківськ (+3 год 03 хв);
№65/66 Умань — Харків (+2 год 26 хв);
№45/46 Харків — Ужгород (+1 год 36 хв);
№93/94 Харків — Хелм (+1 год 09 хв);
№21/22 Харків — Трускавець (+42 хв);
Зважаючи на відставання поїздів від графіка та для зручності пасажирів на маршруті №712 Київ — Краматорськ швидкісні поїзди Інтерсіті замінили на поїзди зі спальними вагонами.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2022 в 11:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Укрзалізниця відновила енергопостачання на всіх головних ділянках, але 24 рейси йдуть із затримками понад годину.".