Елочные базары открылись в Харькове: цены — от 100 и до 5000 грн (репортаж)

Накануне новогодних праздников в Харькове открылись елочные базары. Всего в городе зарегистрировали 22 площадки, рассказали в мэрии, и это значительно меньше, чем в прошлые годы — из-за активных боевых действий. Цены на елки остались примерно на уровне 2021-го, добавили в горсовете. Чтобы проверить это, корреспондент МГ «Объектив» побывал на Конном рынке, где открылось порядка пяти площадок. За какие деревья сколько просят — смотрите в репортаже.

Композиции из веток пихты на деревянной подставке в этом году стоят от 300 гривен, цены на сосны и ели начинаются от 100-200 гривен. Самая дорогая — пихта Нордмана, за нее придется отдать до 5 тысяч гривен. В среднем сосна высотой от 1,5 до 2,5 метров обойдется в 500-1000 гривен — как крымская, так и обычная. Примерно столько же просят за ель.

Одни продавцы уверяют, что цены не повышали, некоторые же признаются, что подняли их на 100-150 гривен, в зависимости от деревца.