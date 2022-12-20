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Елочные базары открылись в Харькове: цены — от 100 и до 5000 грн (репортаж)

Общество 12:52   20.12.2022
Елена Нагорная
Елочные базары открылись в Харькове: цены — от 100 и до 5000 грн (репортаж)

Накануне новогодних праздников в Харькове открылись елочные базары. Всего в городе зарегистрировали 22 площадки, рассказали в мэрии, и это значительно меньше, чем в прошлые годы — из-за активных боевых действий. Цены на елки остались примерно на уровне 2021-го, добавили в горсовете. Чтобы проверить это, корреспондент МГ «Объектив» побывал на Конном рынке, где открылось порядка пяти площадок. За какие деревья сколько просят — смотрите в репортаже.

Композиции из веток пихты на деревянной подставке в этом году стоят от 300 гривен, цены на сосны и ели начинаются от 100-200 гривен. Самая дорогая — пихта Нордмана, за нее придется отдать до 5 тысяч гривен. В среднем сосна высотой от 1,5 до 2,5 метров обойдется в 500-1000 гривен — как крымская, так и обычная. Примерно столько же просят за ель.

Одни продавцы уверяют, что цены не повышали, некоторые же признаются, что подняли их на 100-150 гривен, в зависимости от деревца.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 декабря 2022 в 12:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне новогодних праздников в Харькове открылись елочные базары. Всего в городе зарегистрировали 22 площадки, рассказали в мэрии, и это значительно меньше, чем в прошлые годы — из-за активных боевых действий. Цены на елки остались примерно на уровне 2021-го, добавили в горсовете. Чтобы проверить это, корреспондент МГ «Объектив» побывал на Конном рынке, где открылось порядка пяти площадок. За какие деревья сколько просят — смотрите в репортаже.".