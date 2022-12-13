Где на Харьковщине купить бюджетную новогоднюю елку (репортаж)

Бюджетные сосны в Харьковской области, как и в прошлые годы, продают государственные лесхозы.

Из-за того, что больше половины площадей насаждений нуждается в разминировании, елочные базары открывают два предприятия — Чугуево-Бабчанский и Гутянский лесхозы, а Октябрьский, управление которого находится в Харькове, еще под вопросом.

В общем планируют реализовать около 7 тысяч новогодних елок. Это деревья, убрать которые лесничие и так должны по плану — в рамках рубок осветления. Чтобы купить сосну, лучше вначале позвонить в выбранный лесхоз и узнать, есть ли деревья в наличии.

Корреспондент МГ «Объектив» побывал в Гутянском лесхозе и узнал, какие цены на новогодние елки установили в этом году.

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