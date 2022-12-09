На Харьковщине цены на новогодние ёлки в этом году не повысят
Цена сосны высотой до метра стоит 84 гривны, до 1,5 метров — 108 гривен, до 2 метров – 132 гривны, рассказали МГ «Объективу» в » Гутянском лесхозе».
» Гутянский лесхоз»простирается на территории более 31 тысячи гектаров – от Богодухова до Полтавской области, более 5 тысяч гектаров из которых занимает НПП «Слобожанский».
В преддверии новогодних праздников лесхоз планирует заготовить около тысячи сосен – за счёт прореживания молодняка. Деревья будут поставлять населению, в детсады и больницы.
Цены на ёлки в этом году не повышали. Сосна высотой до метра стоит 84 гривны, до 1,5 метров — 108 гривен, до 2 метров – 132 гривны.
Начиная с 1 декабря в лесхозе уже составили четыре протокола на ёлочных браконьеров, им выписали штрафы по 510 гривен на общую сумму 2040 гривен. Все они срубили по одному дереву к праздникам. В ГП создана рейдовая бригада в составе трёх человек. В прошлом году на ёлочных браконьеров составили до десяти протоколов.
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2022 в 15:37;
Корреспондент Оксана Якушко, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цена сосны высотой до метра стоит 84 гривны, до 1,5 метров — 108 гривен, до 2 метров – 132 гривны, рассказали МГ «Объективу» в » Гутянском лесхозе».".