На Харьковщине цены на новогодние ёлки в этом году не повысят

Цена сосны высотой до метра стоит 84 гривны, до 1,5 метров — 108 гривен, до 2 метров – 132 гривны, рассказали МГ «Объективу» в » Гутянском лесхозе».

» Гутянский лесхоз»простирается на территории более 31 тысячи гектаров – от Богодухова до Полтавской области, более 5 тысяч гектаров из которых занимает НПП «Слобожанский».

В преддверии новогодних праздников лесхоз планирует заготовить около тысячи сосен – за счёт прореживания молодняка. Деревья будут поставлять населению, в детсады и больницы.

Цены на ёлки в этом году не повышали. Сосна высотой до метра стоит 84 гривны, до 1,5 метров — 108 гривен, до 2 метров – 132 гривны.

Начиная с 1 декабря в лесхозе уже составили четыре протокола на ёлочных браконьеров, им выписали штрафы по 510 гривен на общую сумму 2040 гривен. Все они срубили по одному дереву к праздникам. В ГП создана рейдовая бригада в составе трёх человек. В прошлом году на ёлочных браконьеров составили до десяти протоколов.