На Харківщині ціни на новорічні ялинки цього року не підвищать
Ціна сосни заввишки до метра коштує 84 гривні, до 1,5 метрів – 108 гривень, до 2 метрів – 132 гривні, розповіли МГ «Об’єктиву» у “Гутянському лісгоспі”.
“Гутянський лісгосп” простягається на території понад 31 тисячу гектарів – від Богодухова до Полтавської області, понад 5 тисяч гектарів з яких займає НВП “Слобожанський”.
Напередодні новорічних свят лісгосп планує заготовити близько тисячі сосен – за рахунок проріджування молодняку. Дерева поставлятимуть населенню, до дитсадків та лікарень.
Ціни на ялинки цього року не підвищували. Сосна заввишки до метра коштує 84 гривні, до 1,5 метрів – 108 гривень, до 2 метрів – 132 гривні.
Починаючи з 1 грудня у лісгоспі вже склали чотири протоколи на ялинкових браконьєрів, їм виписали штрафи по 510 гривень на загальну суму 2040 гривень. Усі вони зрубали по одному дереву до свят. У ДП створено рейдову бригаду у складі трьох осіб. Минулого року на ялинкових браконьєрів склали до десяти протоколів.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 15:37;
Кореспондент Оксана Якушко, Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна сосни заввишки до метра коштує 84 гривні, до 1,5 метрів – 108 гривень, до 2 метрів – 132 гривні, розповіли МГ «Об’єктиву» у “Гутянському лісгоспі”.".