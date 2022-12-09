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На Харківщині ціни на новорічні ялинки цього року не підвищать

Суспільство 15:37   09.12.2022
Оксана Якушко
Елена Нагорная
На Харківщині ціни на новорічні ялинки цього року не підвищать

Ціна сосни заввишки до метра коштує 84 гривні, до 1,5 метрів – 108 гривень, до 2 метрів – 132 гривні, розповіли МГ «Об’єктиву» у “Гутянському лісгоспі”.

“Гутянський лісгосп” простягається на території понад 31 тисячу гектарів – від Богодухова до Полтавської області, понад 5 тисяч гектарів з яких займає НВП “Слобожанський”.

Напередодні новорічних свят лісгосп планує заготовити близько тисячі сосен – за рахунок проріджування молодняку. Дерева поставлятимуть населенню, до дитсадків та лікарень.
Ціни на ялинки цього року не підвищували. Сосна заввишки до метра коштує 84 гривні, до 1,5 метрів – 108 гривень, до 2 метрів – 132 гривні.

Починаючи з 1 грудня у лісгоспі вже склали чотири протоколи на ялинкових браконьєрів, їм виписали штрафи по 510 гривень на загальну суму 2040 гривень. Усі вони зрубали по одному дереву до свят. У ДП створено рейдову бригаду у складі трьох осіб. Минулого року на ялинкових браконьєрів склали до десяти протоколів.

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Автор: Оксана Якушко, Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2022 в 15:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко, Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна сосни заввишки до метра коштує 84 гривні, до 1,5 метрів – 108 гривень, до 2 метрів – 132 гривні, розповіли МГ «Об’єктиву» у “Гутянському лісгоспі”.".