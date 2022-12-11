Более половины площади лесов Харьковщины нуждается в разминировании

Из 301 тысячи гектаров лесных насаждений в пределах государственных лесхозов Харьковской области нуждаются в разминировании 165 тысяч гектаров.

Об этом сообщил журналистам начальник отдела организации охраны и защиты леса облуправления лесного и охотничьего хозяйства Сергей Желтоног.

«В подчинении Харьковского областного управления находится 7 государственных лесохозяйственных предприятий, в пользовании которых находится 301 тысяча гектаров лесных насаждений. К сожалению, из них 165 тысяч, это больше половины, нуждаются в разминировании. То есть там, к сожалению, возможности проведения мероприятий по охране лесов, ведения лесного хозяйства до проведения разминирования невозможно», — рассказал Желтоног.

Также он напомнил, что согласно распоряжению председателя ХОВА Олега Синегубова от 8 августа 2022 года, посещение лесов региона запрещено на период военного положения для всех, кроме работников лесного хозяйства и правоохранительных органов, которые выполняют свои полномочия.