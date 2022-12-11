Более половины площади лесов Харьковщины нуждается в разминировании
Из 301 тысячи гектаров лесных насаждений в пределах государственных лесхозов Харьковской области нуждаются в разминировании 165 тысяч гектаров.
Об этом сообщил журналистам начальник отдела организации охраны и защиты леса облуправления лесного и охотничьего хозяйства Сергей Желтоног.
«В подчинении Харьковского областного управления находится 7 государственных лесохозяйственных предприятий, в пользовании которых находится 301 тысяча гектаров лесных насаждений. К сожалению, из них 165 тысяч, это больше половины, нуждаются в разминировании. То есть там, к сожалению, возможности проведения мероприятий по охране лесов, ведения лесного хозяйства до проведения разминирования невозможно», — рассказал Желтоног.
Читайте также: Разминирование Харьковщины замедляется из-за снега и особой взрывчатки — ХОВА
Также он напомнил, что согласно распоряжению председателя ХОВА Олега Синегубова от 8 августа 2022 года, посещение лесов региона запрещено на период военного положения для всех, кроме работников лесного хозяйства и правоохранительных органов, которые выполняют свои полномочия.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Более половины площади лесов Харьковщины нуждается в разминировании»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 19:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 301 тысячи гектаров лесных насаждений в пределах государственных лесхозов Харьковской области нуждаются в разминировании 165 тысяч гектаров.".