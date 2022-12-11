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Разминирование Харьковщины замедляется из-за снега и особой взрывчатки — ХОВА

Общество 11:45   11.12.2022
Елена Нагорная
Разминирование Харьковщины замедляется из-за снега и особой взрывчатки — ХОВА Фото: Радио Свобода

Когда лежит снег, работы по разминированию территорий Харьковской области частично приостанавливаются в частности из-за большого количества пластичной взрывчатки, которую оставили после себя россияне, рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

«Они (работы — ред.) частично приостанавливаются, потому что есть проблемы с разминированием пластиковых взрывчаток. Именно с этим видом взрывчатых веществ. Снег замедляет эту проблему, и многие устройства не видят пластиковые взрывчатки. К большому сожалению, у россиян это не по-человечески используется. И очень много пластиковых взрывчаток оставили на территории Харьковской области», — отметил Семенуха.

Также он подчеркнул, что разминирование региона остается «проблемой №1 после отопительного сезона».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 11:45;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда лежит снег, работы по разминированию территорий Харьковской области частично приостанавливаются в частности из-за большого количества пластичной взрывчатки, которую оставили после себя россияне, рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.".