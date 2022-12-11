Разминирование Харьковщины замедляется из-за снега и особой взрывчатки — ХОВА

Когда лежит снег, работы по разминированию территорий Харьковской области частично приостанавливаются в частности из-за большого количества пластичной взрывчатки, которую оставили после себя россияне, рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

«Они (работы — ред.) частично приостанавливаются, потому что есть проблемы с разминированием пластиковых взрывчаток. Именно с этим видом взрывчатых веществ. Снег замедляет эту проблему, и многие устройства не видят пластиковые взрывчатки. К большому сожалению, у россиян это не по-человечески используется. И очень много пластиковых взрывчаток оставили на территории Харьковской области», — отметил Семенуха.

Также он подчеркнул, что разминирование региона остается «проблемой №1 после отопительного сезона».