Разминирование Харьковщины замедляется из-за снега и особой взрывчатки — ХОВА
Когда лежит снег, работы по разминированию территорий Харьковской области частично приостанавливаются в частности из-за большого количества пластичной взрывчатки, которую оставили после себя россияне, рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.
«Они (работы — ред.) частично приостанавливаются, потому что есть проблемы с разминированием пластиковых взрывчаток. Именно с этим видом взрывчатых веществ. Снег замедляет эту проблему, и многие устройства не видят пластиковые взрывчатки. К большому сожалению, у россиян это не по-человечески используется. И очень много пластиковых взрывчаток оставили на территории Харьковской области», — отметил Семенуха.
Также он подчеркнул, что разминирование региона остается «проблемой №1 после отопительного сезона».
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 11:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда лежит снег, работы по разминированию территорий Харьковской области частично приостанавливаются в частности из-за большого количества пластичной взрывчатки, которую оставили после себя россияне, рассказал в эфире телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.".