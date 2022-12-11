Полторы недели мы наблюдали накопление войск РФ возле Купянска — ХОВА
Об оперативной ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 11 декабря рассказал в эфире национального телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.
«В течение полутора недель мы наблюдали накопление войск (российских — ред.) возле Купянска. Сейчас мы угрозы для Купянска не видим. Идут операции, не буду больше комментировать, пусть Генштаб комментирует, Вооруженных сил Украины. В частности усилились обстрелы и Купянской громады. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация. Районная и городская военные администрации осуществляют эвакуацию. Несколько сотен человек уже в течение этой недели имели возможность выехать на более спокойную территорию», — сообщил Семенуха.
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Он также уточнил, что эвакуация осуществляется в заранее подготовленные помещения в Харькове, а также в соседние области, в частности в Полтавскую.
Также Семенуха напомнил, что в течение суток враг обстрелял из различного вооружения громады Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов.
«Ситуация вдоль линии соприкосновения и вдоль линии границы является неспокойной и даже имеем, к сожалению, пострадавших из-за вражеских обстрелов», — констатировал он.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 11:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об оперативной ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 11 декабря рассказал в эфире национального телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.".