Полторы недели мы наблюдали накопление войск РФ возле Купянска — ХОВА

Об оперативной ситуации в Харьковской области по состоянию на утро 11 декабря рассказал в эфире национального телемарафона заместитель председателя ХОВА Роман Семенуха.

«В течение полутора недель мы наблюдали накопление войск (российских — ред.) возле Купянска. Сейчас мы угрозы для Купянска не видим. Идут операции, не буду больше комментировать, пусть Генштаб комментирует, Вооруженных сил Украины. В частности усилились обстрелы и Купянской громады. В течение текущей недели нами объявлена добровольная эвакуация. Районная и городская военные администрации осуществляют эвакуацию. Несколько сотен человек уже в течение этой недели имели возможность выехать на более спокойную территорию», — сообщил Семенуха.

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Он также уточнил, что эвакуация осуществляется в заранее подготовленные помещения в Харькове, а также в соседние области, в частности в Полтавскую.

Также Семенуха напомнил, что в течение суток враг обстрелял из различного вооружения громады Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов.

«Ситуация вдоль линии соприкосновения и вдоль линии границы является неспокойной и даже имеем, к сожалению, пострадавших из-за вражеских обстрелов», — констатировал он.