Синегубов оценил вероятность наступления армии РФ на Купянском направлении
На сегодняшний день глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не видит никаких угроз относительно возможного наступления российских военных на Купянском направлении.
Об этом он рассказал в эфире национального телемарафона. Глава ХОВА констатировал, что на самом «горячем» Купянском направлении остаются под временной оккупацией 29 населенных пунктов, а город Купянск враг постоянно обстреливает из РСЗО и систем класса «С-300».
Также Синегубов напомнил, что сегодня в 4:30 оккупанты также ударили ракетами по Купянску — есть разрушения, пострадавших нет.
«Эти обстрелы идут постоянно, и также населенные пункты Чугуевского района, в частности, город Волчанск. На севере нашей области обстреливаются населенные пункты Харьковского района. Мы связываем это с тем, что сместилась линия фронта. На севере она фактически идет по линии границы Харьковской области с РФ, и в отношении Купянского направления — там, где идет условная линия фронта, там ведутся активные боевые действия. Наши Вооруженные силы свои позиции держат. Никаких угроз относительно возможного наступления на Купянском направлении мы не видим», — подчеркнул председатель ХОВА.
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По его словам, вражеских ударов по Харькову за сутки не зафиксировано.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 17:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На сегодняшний день глава Харьковской ОВА Олег Синегубов не видит никаких угроз относительно возможного наступления российских военных на Купянском направлении.".