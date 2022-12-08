Синєгубов оцінив імовірність наступу армії РФ на Куп’янському напрямку

На сьогодні голова Харківської ОВА Олег Синєгубов не бачить жодних загроз щодо можливого наступу російських військових на Куп’янському напрямку.

Про це він розповів у етері національного телемарафону. Голова ХОВА констатував, що на “гарячому” Куп’янському напрямку залишаються під тимчасовою окупацією 29 населених пунктів, а місто Куп’янськ ворог постійно обстрілює з РСЗВ та систем класу “С-300”.

Синегубов нагадав, що сьогодні о 4:30 окупанти також вдарили ракетами по Куп’янську – є руйнації, постраждалих немає.

“Ці обстріли йдуть постійно, і так само населені пункти Чугуївського району, зокрема місто Вовчанськ. На півночі нашої області обстрілюються населені пункти Харківського району. Ми пов’язуємо це з тим, що змістилася лінія фронту. На півночі вона фактично йде по лінії кордону Харківської області з РФ, і стосовно Куп’янського напрямку – там, де йде умовна лінія фронту, там ведуться активні бойові дії. Наші Збройні сили свої позиції тримають. Жодних загроз стосовно можливого наступу на Куп’янському напрямку ми не бачимо”, – наголосив голова ХОВА.

За його словами, ворожих ударів по Харкову за добу не зафіксовано.