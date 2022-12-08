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Армія РФ намагалася атакувати населений пункт біля держкордону на Харківщині

Події 07:07   08.12.2022
Оксана Горун
Армія РФ намагалася атакувати населений пункт біля держкордону на Харківщині

Генштаб ЗСУ повідомив про те, що минулої доби Сили оборони відбили атаку ворога в районі Тернової на Харківщині.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районі населеного пункту Тернова Харківської області”, – сказано у зведенні Генштабу на 6 ранку 8 грудня.

Тернова знаходиться біля держкордону між Україною та РФ – на північному сході від Харкова.

Тернова на карті

Окрім спроб тероризувати населення прикордонних населених пунктів своєю присутністю, російська армія також продовжує вести обстріли.

“На Слобожанському напрямку обстрілів з танків та артилерії зазнали райони населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Огірцеве, Вовчанські Хутори, Амбарне, Бологівка, Дворічна, та Кам’янка Харківської області”, – зазначили в Генштабі.

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    • На Куп’янському напрямку під ударами ворожої армії були Куп’янськ, Синьківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Першотравневе.

    Нагадаємо, військові аналітики зазначають, що на невеликій частині території Харківської області, яка залишається окупованою, ворог накопичує резерви. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай навіть припустив, що російська армія може спробувати наступати на Куп’янськ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 07:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ повідомив про те, що минулої доби Сили оборони відбили атаку ворога в районі Тернової на Харківщині".