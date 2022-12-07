“Схоже, рашисти хочуть йти на Куп’янськ” – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у етері телеканалу “FreeДом” заявив про велику концентрацію сил армії РФ неподалік адмінкордону Луганської та Харківської областей – можливо, для спроби наступу на Куп’янськ.

“Здається, рашисти хочуть йти на Куп’янськ”, – написав Гайдай у своєму телеграмі, коментуючи фрагмент інтерв’ю.

Саму ідею такого контрнаступу в етері голова Луганської ОВА назвав “божевільною”.

“Дуже багато сил і засобів стягнули в район Сватового. Можливо, вони мають якусь божевільну ідею контрнаступу на Куп’янськ. Мене вже нічого не здивує з таких витівок російського командування. Але вони стягують туди й техніку, і війська. Таке враження, що ніби навіть планується спроба контрнаступу”, – заявив Гайдай у етері.

При цьому, за його словами, в цьому районі армія окупантів постійно зазнає вогневого впливу Сил оборони та втрат.

“У них якщо не кожен день, то через день відбувається наша улюблена “бавовна”. У них підриваються і будівлі, в яких вони зробили тимчасові казарми, й скупчення техніки, причому це відбувається біля Сватового у всіх невеликих селах, що входять до цієї громади. Тому що вздовж лінії фронту практично всі будинки зайняті. Практично в кожному приватному будинку знаходяться десятки солдатів”, – розповів голова Луганської ОВА.

Тим часом, за даними Гайдая, Сили оборони на Сватівському напрямку “повільно, але впевнено” просуваються вперед.

“Дуже важко це відбувається, тому що часу було достатньо у російських окупаційних військ, щоб підготувати таку ешелоновану лінію оборони. Вона складається з тотального мінування всієї території. Це не лише дороги та мости, а й лісопосадки та будівлі. Заміновано дуже багато території. Підрозділи, які ставлять для стримування наших військ у лісосмуги, вони там зариваються як кроти. Там цілі підземні комунікації. Це свідчить про те, що було достатньо часу, щоб підготуватися. Іноді доводиться просто цю лісосмугу розстрілювати, підривати артилерією чи спеціальними засобами, бо по-іншому їх звідти просто не викурити… Такий “міні-луганський В’єтнам”, – описав те, що відбувається, керівник обласної військової адміністрації Луганщини.

Він зазначив, що траса Сватове – Кремінна “протягом невеликого, але стабільного часу” перебуває під вогневим контролем ЗСУ. “Тобто спокійно та безпечно доставати техніку, БК або якісь резерви в бік Кремінної окупантам не вдається взагалі”, – уточнив Гайдай.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що Сили оборони, ймовірно, досягли успіху на північному сході Харківщини.