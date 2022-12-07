«Похоже, рαшисты хотят идти на Купянск» — Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала «FreeДом» заявил о большой концентрации сил армии РФ у админграницы Луганской и Харьковской областей — возможно, для попытки наступления на Купянск.

«Кажется, рαшисты хотят идти на Купянск», — написал Гайдай в своем telegram, комментируя фрагмент интервью.

Саму идею такого контрнаступления в эфире глава Луганской ОВА назвал «сумасшедшей».

«Очень много сил и средств стянули в район Сватово. Возможно, у них есть какая-то сумасшедшая идея контрнаступления на Купянск. Я уже ничему не удивлюсь из таких выходок российского командования. Но они стягивают туда и технику, и войска. Такое впечатление, что вроде бы как даже планируется попытка контрнаступления», — заявил Гайдай в эфире.

При этом, по его словам, в этом районе армия оккупантов постоянно подвергается огневому воздействию Сил обороны и несет потери.

«У них если не каждый день, то через день происходит наша любимая «бавовна». У них подрываются и здания, в которых они сделали временные казармы, и скопления техники, причем это происходит возле Сватово во всех небольших селах, которые входят в эту громаду. Потому что вдоль линии фронта практически все дома заняты. Практически в каждом частном доме находятся десятки солдат», — рассказал глава Луганской ОВА.

Тем временем, по данным Гайдая, Силы обороны на Сватовском направлении «медленно, но уверенно» продвигаются вперед.

«Очень тяжело это происходит, потому что времени было достаточно у российских оккупационных войск, чтобы подготовить такую эшелонированную линию обороны. Она состоит из тотального минирования всей территории. Это не только дороги и мосты, но и лесопосадки, и здания. Заминировано очень много территории. Подразделения, которые ставят для сдерживания наших войск в лесополосы, они там зарываются как кроты. Там целые подземные коммуникации. Это говорит о том, что было у них достаточно времени, чтобы подготовиться. Иногда приходится просто эту лесополосу расстреливать, подрывать артиллерией или специальными средствами, потому что по-другому их оттуда просто не выкурить. Такой «мини-луганский Вьетнам», — описал происходящее руководитель областной военной администрации Луганщины.

Он отметил, что трасса Сватово – Кременная «в течение небольшого, но стабильного времени» находится под огневым контролем ВСУ. «То есть спокойно и безопасно доставать технику, БК или какие-то резервы в сторону Кременной у оккупантов не получается вообще», — уточнил Гайдай.

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что Силы обороны, вероятно, достигли успеха на северо-востоке Харьковщины.