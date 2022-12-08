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Армия РФ пыталась атаковать населенный пункт у госграницы на Харьковщине

Происшествия 07:07   08.12.2022
Оксана Горун
Армия РФ пыталась атаковать населенный пункт у госграницы на Харьковщине

Генштаб ВСУ сообщил о том, что за минувшие сутки Силы обороны отразили атаку врага в районе Терновой на Харьковщине.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районе населенного пункта Терновая Харьковской области», — сказано в сводке Генштаба на 6 утра 8 декабря.

Терновая находится у госграницы между Украиной и РФ — на северо-востоке от Харькова.

Терновая на карте
Фото: карта DeepState

Помимо попыток терроризировать население приграничных населенных пунктов своим присутствием, российская армия также продолжает вести обстрелы.

«На Слобожанском направлении обстрелам из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная и Каменка Харьковской области», — отметили в Генштабе.

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    • На Купянском направлении под  ударами вражеской армии были Купянск, Синковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское.

    Напомним, военные аналитики отмечают, что на небольшой части территории Харьковской области, которая остается оккупированной, враг накапливает резервы. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай даже предположил, что российская армия может предпринять попытку наступления на Купянск.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 07:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ сообщил о том, что за минувшие сутки Силы обороны отразили атаку врага в районе Терновой на Харьковщине".