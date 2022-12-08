Російська армія вранці вдарила по Харківщині ракетами С-300 – Синєгубов

Під ударом о 4:30 ранку 8 грудня опинився Куп’янськ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп’янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за його інформацією, 7 грудня в Куп’янську обстрілом пошкоджено житловий будинок, там сталася пожежа. Постраждалих не було.

Ті самі ракети з ЗРК С-300 вдарили ввечері 7 грудня по Печенігам.

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“У результаті обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більшими”, – зазначив голова ХОВА.