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Російська армія вранці вдарила по Харківщині ракетами С-300 – Синєгубов

Події 09:26   08.12.2022
Оксана Горун
Російська армія вранці вдарила по Харківщині ракетами С-300 – Синєгубов Фото: телеграм Олега Синєгубова

Під ударом о 4:30 ранку 8 грудня опинився Куп’янськ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп’янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо – без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також, за його інформацією, 7 грудня в Куп’янську обстрілом пошкоджено житловий будинок, там сталася пожежа. Постраждалих не було.

Ті самі ракети з ЗРК С-300 вдарили ввечері 7 грудня по Печенігам.

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    • “У результаті обстрілу ракетами С-300 в районі смт Печеніги Чугуївського району сталися пожежі в полях. Дякуємо нашій ППО, якби не їхні професійні дії, наслідки були б набагато більшими”, – зазначив голова ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 09:26;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ударом о 4:30 ранку 8 грудня опинився Куп’янськ, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов".