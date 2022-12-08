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Российская армия утром ударила по Харьковщине ракетами С-300 — Синегубов

Происшествия 09:26   08.12.2022
Оксана Горун
Российская армия утром ударила по Харьковщине ракетами С-300 — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Под ударом в 4:30 утра 8 декабря оказался Купянск, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня около 4:30 утра враг нанес по Купянску ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админздания. Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно – без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Также, по его информации, 7 декабря в Купянске обстрелом поврежден жилой дом, там случился пожар. Пострадавших не было.

Все те же ракеты из ЗРК С-300 ударили вечером 7 декабря по Печенегам.

Фото: Кирилл Тимошенко

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    • «В результате обстрела ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района произошли пожары в полях. Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо больше», — отметил глава ХОВА.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 09:26;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударом в 4:30 утра 8 декабря оказался Купянск, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".