Российская армия утром ударила по Харьковщине ракетами С-300 — Синегубов
Фото: telegram Олега Синегубова
Под ударом в 4:30 утра 8 декабря оказался Купянск, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня около 4:30 утра враг нанес по Купянску ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админздания. Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно – без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Также, по его информации, 7 декабря в Купянске обстрелом поврежден жилой дом, там случился пожар. Пострадавших не было.
Все те же ракеты из ЗРК С-300 ударили вечером 7 декабря по Печенегам.
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«В результате обстрела ракетами С-300 в районе пгт Печенеги Чугуевского района произошли пожары в полях. Спасибо нашей ПВО, если бы не их профессиональные действия, последствия были бы гораздо больше», — отметил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 09:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под ударом в 4:30 утра 8 декабря оказался Купянск, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов".