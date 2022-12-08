Російські сили збільшують темп контратак на сході від Харкова – ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) другу добу поспіль повідомляють про активізацію бойових дій на невеликій досі окупованій частині Харківської області – на сході від Харкова.

“Російські сили, ймовірно, нарощують темп своїх контратак на сході від Харкова та заході Луганської області. Офіційний представник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив 7 грудня, що російські війська готують контрнаступну операцію на заході Луганської області, частина якої включатиме дії в напрямку Куп’янська”, – зазначили в ISW.

Аналіз заяв представників Генштабу України та російських джерел навів експертів Інституту до висновку, що російські окупанти можуть активізуватись на Харківщині.

“Російські сили можуть готуватися до посилення контратак на сході від Харкова та заході Луганської області, щоб запобігти українським силам від збільшення темпів їх контрнаступу на сході, оскільки умови стають більш сприятливими для маневреної механізованої війни на сході України через зиму”, – пояснили експерти.

У сусідній Луганській області продовжується просування українських Сил оборони у напрямку Сватового. Там росіяни боронять свої позиції.

“Розвідувальна організація, що базується в Грузії, з відкритих джерел прогнозує, що українські сили, ймовірно, планують оточити Сватове, а не штурмувати його в лоб. ISW не робить оцінок конкретних майбутніх українських операцій”, – прокоментували американські аналітики.

У зведенні за 6 грудня експерти Інституту вивчення війни зазначали, що українські сили досягли успіхів у Харківській області. Активність на невеликій досі окупованій території Харківщини відзначають і українські військові оглядачі. Так, координатор групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець повідомив, що ворог концентрує резерви на цій ділянці. Зазначимо, що до цього моменту Харківська область тривалий час не фігурувала в аналітичних зведеннях про події на фронті – максимум згадувалася як така, що потерпає від обстрілів із території РФ.