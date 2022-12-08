Российские силы наращивают темп контратак на востоке от Харькова — ISW

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) вторые сутки подряд сообщают об активизации боевых действий на небольшой все еще оккупированной части Харьоквской области — на востоке от Харькова.

«Российские силы, вероятно, наращивают темп своих контратак на востоке от Харькова и западе Луганской области. Официальный представитель Восточной группировки войск Украины Сергей Череватый заявил 7 декабря, что российские войска готовят контрнаступательную операцию на западе Луганской области, часть которой будет включать действия в направлении Купянска», — отметили в ISW.

Анализ заявлений представителей Генштаба Украины и российских источников привел экспертов Института к выводу, что российские оккупанты могут активизироваться на Харьковщине.

«Российские силы могут готовиться к усилению контратак на востоке от Харькова и западе Луганской области, чтобы упредить украинские силы от увеличения темпов их контрнаступления на востоке, поскольку условия становятся более благоприятными для маневренной механизированной войны на востоке Украины из-за зимы», — пояснили эксперты.

В соседней Луганской области продолжается продвижение украинских Сил обороны в направлении Сватово. Там россияне обороняют свои позиции.

«Базирующаяся в Грузии разведывательная организация из открытых источников прогнозирует, что украинские силы, вероятно, планируют окружить Сватово, а не штурмовать его в лоб. ISW не делает оценок конкретных будущих украинских операций», — прокомментировали американские аналитики.

В сводке за 6 декабря эксперты Института изучения войны отмечали, что украинские силы добились успехов в Харьковской области. Активность на небольшой все еще оккупированной территории Харьковщины отмечают и украинские военные обозреватели. Так, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец сообщил, что враг концентрирует резервы на этом участке. Отметим, что до этого момента Харьковская область длительное время не фигурировала в аналитических сводках о событиях на фронте — максимум упоминалась как подвергающаяся обстрелам с территории РФ.