Враг обстрелял Изюмщину, местный житель в тяжелом состоянии — Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Один человек пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его информации, это 60-летний житель села Подлиман Изюмского района. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.
Синегубов также рассказал, что обстрелы оккупантов в течение суток зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 08:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".