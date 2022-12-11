Враг обстрелял Изюмщину, местный житель в тяжелом состоянии — Синегубов

Один человек пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, это 60-летний житель села Подлиман Изюмского района. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Синегубов также рассказал, что обстрелы оккупантов в течение суток зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах.