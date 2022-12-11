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Враг обстрелял Изюмщину, местный житель в тяжелом состоянии — Синегубов

Происшествия 08:49   11.12.2022
Елена Нагорная
Враг обстрелял Изюмщину, местный житель в тяжелом состоянии — Синегубов Фото: Олег Синегубов

Один человек пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, это 60-летний житель села Подлиман Изюмского района. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Синегубов также рассказал, что обстрелы оккупантов в течение суток зафиксировали в Купянском, Чугуевском, Изюмском и Харьковском районах.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 08:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек пострадал в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".