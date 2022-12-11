Районы 15 населенных пунктов Харьковщины обстреляла армия РФ — Генштаб
Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 06:00.
На Слобожанском направлении враг продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Черняков, Чугуновка, Двуречная и Редкодуб.
На Купянском направлении оккупанты обстреляли районы населенных пунктов Западное, Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестовое.
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«В дальнейшем сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины», — отметили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2022 в 07:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 15 населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток.".