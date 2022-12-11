Райони 15 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 06:00.
На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Стрілеча, Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб.
На Куп’янському напрямку окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове.
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“Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України”, – зазначили у Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 07:47;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 15 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби.".