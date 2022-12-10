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На Харківщині росіяни обстріляли з артилерії 12 населених пунктів

Суспільство 18:29   10.12.2022
Оксана Якушко
На Харківщині росіяни обстріляли з артилерії 12 населених пунктів

У Харківській області армія рф обстріляла прикордонні райони та Куп’янщину, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У 290 добу великої війни противник завдав 15 авіаційних ударів, а також здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні.

Вночі ворог ударив імовірно іранськими ударними БпЛА “Шахед-136” по об’єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях. 10 з 15 БпЛА вдалося перехопити.

Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Зелене, Стариця, Огірцеве, Варварівка, Чугунівка, Дворічна та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області.

Читайте також:  З мінометів та артилерії. Росіяни били по 16 населених пунктах Харківщини

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2022 в 18:29;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області армія рф обстріляла прикордонні райони та Куп’янщину, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.".