На Харьковщине россияне обстреляли из артиллерии 12 населенных пунктов
В Харьковской области армия рф обстреляла приграничные районы и Купянщину, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
В 290 сутки большой войны противник нанес 15 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине.
Ночью враг ударил, вероятно, иранскими ударными БпЛА «Шахед-136» по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.
Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.
На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области.
На Купянском направлении огневой удар пришелся на районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 18:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия рф обстреляла приграничные районы и Купянщину, сообщил Генеральный штаб ВСУ.".