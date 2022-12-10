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На Харьковщине россияне обстреляли из артиллерии 12 населенных пунктов

Общество 18:29   10.12.2022
Оксана Якушко
На Харьковщине россияне обстреляли из артиллерии 12 населенных пунктов

В Харьковской области армия рф обстреляла приграничные районы и Купянщину, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В 290 сутки большой войны противник нанес 15 авиационных ударов, а также совершил более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня по Украине.

Ночью враг ударил, вероятно, иранскими ударными БпЛА «Шахед-136» по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.

Угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Двухлетняя и Редкодуб Харьковской области.

На Купянском направлении огневой удар пришелся на районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестово Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 декабря 2022 в 18:29;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области армия рф обстреляла приграничные районы и Купянщину, сообщил Генеральный штаб ВСУ.".