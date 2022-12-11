Live
  • Неділя 11.12.2022
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.46
    • 🟢

Ворог обстріляв Ізюмщину, місцевий житель у тяжкому стані – Синєгубов

Події 08:49   11.12.2022
Олена Нагорна
Ворог обстріляв Ізюмщину, місцевий житель у тяжкому стані – Синєгубов

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, це 60-річний мешканець села Підлиман Ізюмського району. Чоловіка ушпиталили в тяжкому стані.

Синєгубов також розповів, що обстріли окупантів протягом доби зафіксували у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах.

Читайте також:  Райони 15 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

08:39
У Харкові на ходу загорівся тролейбус: водій отримав опіки (відео)
08:11
Під Харковом – пожежа в багатоквартирному будинку: рятувальники шукають людину
07:47
Райони 15 населених пунктів Харківщини обстріляла армія РФ – Генштаб
18:04
У Харкові Монатік співав для військових і ДСНС і відвідав зруйновані райони
09:23
Харківські рятувальники ДСНС загасили пожежу на складі, що спричинив обстріл

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Ворог обстріляв Ізюмщину, місцевий житель у тяжкому стані – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 08:49;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".