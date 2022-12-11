Ворог обстріляв Ізюмщину, місцевий житель у тяжкому стані – Синєгубов

Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, це 60-річний мешканець села Підлиман Ізюмського району. Чоловіка ушпиталили в тяжкому стані.

Синєгубов також розповів, що обстріли окупантів протягом доби зафіксували у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах.