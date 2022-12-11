Ворог обстріляв Ізюмщину, місцевий житель у тяжкому стані – Синєгубов
Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його інформацією, це 60-річний мешканець села Підлиман Ізюмського району. Чоловіка ушпиталили в тяжкому стані.
Синєгубов також розповів, що обстріли окупантів протягом доби зафіксували у Куп’янському, Чугуївському, Ізюмському та Харківському районах.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 08:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина постраждала внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".