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Півтора тижня ми спостерігали накопичення військ РФ біля Куп’янська – ХОВА

Події 11:03   11.12.2022
Елена Нагорная
Півтора тижня ми спостерігали накопичення військ РФ біля Куп’янська – ХОВА

Про оперативну ситуацію в Харківській області станом на ранок 11 грудня розповів в етері національного телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

“Протягом півтора тижня ми спостерігали накопичення військ (російських – ред.) біля Куп’янська. Наразі ми загрози для Куп’янська не бачимо. Йдуть операції, не буду більше коментувати, хай Генштаб коментує, Збройних сил України. Зокрема посилилися обстріли і Куп’янської громади. Протягом поточного тижня нами оголошена добровільна евакуація. Районна і міська військові адміністрації здійснюють евакуацію. Декілька сотень людей вже протягом цього тижня мали змогу виїхати на більш спокійну територію”, – повідомив Семенуха.

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Він уточнив, що евакуація здійснюється у завчасно підготовлені помешкання в Харкові, а також у сусідні області, зокрема у Полтавську.

Також Семенуха нагадав, що протягом доби ворог обстріляв із різного озброєння громади Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів.

“Ситуація вздовж лінії зіткнення і вздовж лінії кордону є неспокійною і навіть маємо, на жаль, постраждалих через ворожі обстріли”, – констатував він.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 11:03;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про оперативну ситуацію в Харківській області станом на ранок 11 грудня розповів в етері національного телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.".