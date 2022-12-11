Розмінування Харківщини сповільнюється через сніг та особливу вибухівку – ХОВА
Коли лежить сніг, роботи з розмінування територій Харківської області частково призупиняються зокрема через велику кількість пластичної вибухівки, яку залишили росіяни, розповів в етері телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.
“Вони (роботи – ред.) призупиняються, бо є проблеми з розмінуванням пластикових вибухівок. Саме із цим видом вибухових речовин. Сніг уповільнює цю проблему, і багато пристроїв не бачать пластикові вибухівки. На превеликий жаль, у росіян це не по-людськи використовується. І дуже багато пластикових вибухівок залишили на території Харківської області”, – зазначив Семенуха.
Також він наголосив, що розмінування регіону залишається “проблемою №1 після опалювального сезону”.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2022 в 11:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли лежить сніг, роботи з розмінування територій Харківської області частково призупиняються зокрема через велику кількість пластичної вибухівки, яку залишили росіяни, розповів в етері телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.".