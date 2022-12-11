Розмінування Харківщини сповільнюється через сніг та особливу вибухівку – ХОВА

Коли лежить сніг, роботи з розмінування територій Харківської області частково призупиняються зокрема через велику кількість пластичної вибухівки, яку залишили росіяни, розповів в етері телемарафону заступник голови ХОВА Роман Семенуха.

“Вони (роботи – ред.) призупиняються, бо є проблеми з розмінуванням пластикових вибухівок. Саме із цим видом вибухових речовин. Сніг уповільнює цю проблему, і багато пристроїв не бачать пластикові вибухівки. На превеликий жаль, у росіян це не по-людськи використовується. І дуже багато пластикових вибухівок залишили на території Харківської області”, – зазначив Семенуха.

Також він наголосив, що розмінування регіону залишається “проблемою №1 після опалювального сезону”.