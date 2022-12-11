Більше половини площі лісів Харківщини потребує розмінування

Із 301 тисячі гектарів лісових насаджень у межах державних лісгоспів Харківської області потребують розмінування 165 тисяч гектарів.

Про це повідомив журналістам начальник відділу організації охорони та захисту лісу облуправління лісового та мисливського господарства Сергій Желтоног.

“У підпорядкуванні Харківського обласного управління знаходиться 7 державних лісогосподарських підприємств, у користуванні яких знаходиться 301 тисяча гектарів лісових насаджень. На жаль, із них 165 тисяч, це більше половини, потребують розмінування. Тобто там, на жаль, можливості проведення заходів з охорони лісів, ведення лісового гсоподарства до проведення розмінування неможливо”, – розповів Желтоног.

Також він нагадав, що згідно з розпорядженням голови ХОВА Олега Синєгубова від 8 серпня 2022 року, відвідування лісів регіону заборонено на період воєнного стану для всіх, крім працівників лісового господарства та правоохоронних органів, які виконують свої повноваження.