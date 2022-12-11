На Харьковщине уже ловят «елочных браконьеров»: что им грозит (видео)

В государственных лесхозах Харьковской области накануне рождественских и новогодних праздников патрулируют насаждения 35 рейдовых бригад, которые следят, чтобы жители не рубили и не воровали сосны и ели. Им уже удалось поймать и привлечь к ответственности шестерых нарушителей.

Об этом сообщил журналистам начальник отдела организации охраны и защиты леса облуправления лесного и охотничьего хозяйства Сергей Желтоног.

Он пояснил, что взыскание за незаконные рубки складывается из размера ущерба, причиненного лесу, и административного штрафа. Ущерб зависит от места, где растет дерево (в лесу или в пределах населенного пункта) и его диаметра. Минимальный ущерб составляет 599,34 гривны, если диаметр ствола менее 10 сантиметров. Дополнительно предусмотрен административный штраф, его размер для граждан — 510-1020 гривен, для должностных лиц — 2550-5100 гривен.

Если же лесу был причинен существенный вред (более чем на 24810 гривен), то за это может быть и уголовная ответственность по 246-й статье (незаконная рубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса), в рамках которой передусмотрено наказание в виде штрафа от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста на срок до шести месяцев, ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы до семи лет.

По данным Желтонога, в прошлом году в лесхозах работали 62 бригады, которые в целом провели 596 рейдов по охране хвойных насаждений. Были задержаны 43 «елочных браконьера», с 40 нарушителей взыскали админштрафов на 19,4 тысячи гривен. Причиненный государству ущерб составил 44,4 тысячи гривен, из них взыскали 10,7 тысячи. В трех случаях материалы передали в правоохранительные органы.

В ГП «Гутянское лесное хозяйство» с 1 декабря уже наложили штрафы в размере 510 гривен на четверых нарушителей на общую сумму 2040 гривен, рассказал временно исполняющий обязанности директора лесхоза Николай Желновач.