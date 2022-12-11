На Харківщині вже ловлять “ялинкових браконьєрів”: що їм загрожує (відео)

У державних лісгоспах Харківської області напередодні різдвяних та новорічних свят патрулюють насадження 35 рейдових бригад, які стежать, щоб мешканці не рубали та не крали сосни та ялини. Їм уже вдалося зловити та притягнути до відповідальності шістьох порушників.

Про це повідомив журналістам начальник відділу організації охорони та захисту лісу облуправління лісового та мисливського господарства Сергій Жовтоног.

Він пояснив, що стягнення за незаконні рубки складається з розміру збитків, завданих лісу, та адміністративного штрафу. Збитки залежить від місця, де росте дерево (у лісі чи в межах населеного пункту) та його діаметра. Мінімальна шкода складає 599,34 гривні, якщо діаметр стовбура менше 10 сантиметрів. Додатково передбачений адміністративний штраф, його розмір для громадян – 510-1020 гривень, для посадових осіб – 2550-5100 гривень.

Якщо ж лісу було заподіяно суттєву шкоду (більш ніж на 24810 гривень), то за це може бути й кримінальна відповідальність за 246-ю статтею (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу), в межах якої передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешту терміном до шести місяців, обмеження волі терміном до п’яти років або позбавлення волі до семи років.

За даними Жовтонога, торік у лісгоспах працювали 62 бригади, які загалом провели 596 рейдів з охорони хвойних насаджень. Було затримано 43 “ялинкові браконьєри”, з 40 порушників стягнули адмінштрафів на 19,4 тисячі гривень. Завдані державі збитки становили 44,4 тисячі гривень, з них стягнуто 10,7 тисячі. У трьох випадках матеріали передали до правоохоронних органів.

У ДП “Гутянське лісове господарство” з 1 грудня вже наклали штрафи у розмірі 510 гривень на чотирьох порушників на загальну суму 2040 гривень, розповів тимчасово виконуючий обов’язки директора лісгоспу Микола Желновач.